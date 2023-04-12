Осадки ожидаются в выходные 15 и 16 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики портала «Примгидромет» озвучили подробный прогноз погоды на предстоящие выходные. По словам специалистов, в ночь на 15 апреля с Корейского пролива на юго-запад Японии выйдет циклон, днем он продолжит смещаться над островом Хонсю. В это же время над Северной Кореей появится менее интенсивный вихрь, который принесет облачность в Приморье. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью 15 апреля в крае преимущественно без осадков, температура воздуха опустится до -1…-9°C, в южной половине – чуть выше 0°C. Днем на юге пройдет снег с дождем, столбики термометров достигнут всего лишь +3…+8°C, в центральных районах +9…+14°C.

В воскресенье, 16 апреля, корейский циклон уйдет на юг острова Хоккайдо, осадки обрушатся на большую территорию Приморья. На побережье задует северо-восточный и северный ветер. Ночь окажется теплее, чем была в субботу, днем температура воздуха не поднимется выше +1…+9°C.

В выходные дни во Владивосток ворвется облачность. В ночь на 15 апреля осадки не ожидаются, столбики термометров покажут до 0…+4°C, днем может пойти дождь со снегом, потеплеет всего лишь до +6…+9°C.

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