Отдали жизнь за Родину: военнослужащих Уссурийска наградили Орденами Мужества

Имя одного из военнослужащих увековечили на парте Героя. Фото: администрация Уссурийска.

Во вторник, 11 апреля, семьям уссурийских военнослужащих, погибших в ходе СВО, передали Ордена Мужества. Некоторым вручали награды повторно. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К близким с речью обратился глава округа Евгений Корж:

– Понимаю, что нет слов, которые могли бы сейчас вас утешить. Это невосполнимая утрата для всех нас. Ваши мужья, отцы, сыновья проявили отвагу, отдали свои жизни за нашу общую победу!

Имя одного из военнослужащих увековечили на парте Героя в общеобразовательной школе № 31. Именно ее окончил в 2016 году Виктор Герасименко.

Он поступил на военную службу в сентябре 2021 года. А 25 июня 2022 он сделал предложение своей девушке Полине. Они планировали свадьбу, но сыграть ее так и не успели. Виктор погиб 16 декабря при выполнении боевых задач в Запорожье.

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