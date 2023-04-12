В Приморье разработают мастер-план курорта в Хасанском районе

Политики также обсудили опыт Приморья по строительству модульных отелей. Фото: goverment.ru

Создание круглогодичного курорта в Хасанском районе обсудили во время рабочей встречи зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Для стройки уже выбрали место, которое популярно у туристов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чернышенко поделился, что проект поможет увеличить поток туристов в Приморский край. Поэтому запланировано разработать мастер-план масштабного курорта в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

– В Хасанском округе также очень развит экотуризм – здесь расположен национальный парк «Земля леопарда». И создание курорта позволит упорядочить антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию, – отметил Кожемяко.

Кроме этого вопроса политики также обсудили опыт Приморья по строительству модульных отелей и создание российско-китайского детского спортивно-туристического лагеря, что позволит развить культурный обмен и укрепить дружественные связи стран.

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