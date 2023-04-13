Приморцы могут придумать, какой будет стела на границе с Хабаровском

Пожарский округ. Фото: Правительство Приморского края

Приморцам предлагают придумать эскиз стелы для установки на границе с Хабаровским краем. Об этом сообщили в правительстве Приморья. Конструкция расположится в Пожарском округе, автора лучшего эскиза ждет еще и денежное вознаграждение. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Участвовать, к слову, могут не все. В приоритете люди, обладающие профессиональными знаниями и навыками в области создания произведений монументального искусства и архитектуры, дизайна городской среды, а также студенты профильных учебных заведений. Кроме того, есть и еще ряд требований, среди которых «пожелания» организаторов конкурса к тому, как же все-таки должна будет выглядеть стела. Одно из обязательных условий – изображение герба Приморского края.

– В эскизе нужно учитывать и привязку к местности с учетом существующих инженерных коммуникаций и ограничений, связанных с охранными зонами объектов культурного наследия. Кроме того, объект должен гармонично сочетаться с прилегающей территорией и окружающей средой, – отметили специалисты.

Оцениваться работы будут по многим критериям: художественная выразительность, соответствие тематике, гармоничное сочетание стелы с окружающей средой, финансовая и технологическая реальность исполнения проекта, долговечность и антивандальность.

Приниматься заявки на участие в конкурсе будут с 12 апреля по 12 июня 2023 года. Автор лучшего эскиза получит еще и денежный приз – 50 тысяч рублей.

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