В Приморье потушили два мощных пожара в Хасанском районе

Площадь одного из пожаров составила 500 гектаров. Фото: принтскрин видео.

В Приморье пожарные ликвидировали возгорание в районе базы отдыха в Хасанском районе. Пал сухой травы, напугавший жителей, произошел вечером 12 апреля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, в Хасанском районе зафиксировали два возгорания. Одно из них произошло у микрорайона Рыбак в поселке Славянка. Площадь пожара составила 500 гектаров. Потушили огонь в 20:14.

Еще один пал травы потревожил жителей Зарубино, огонь распространился на 8 километров. Об этом «Комсомолка» писала ранее, по словам местных, горели несколько дворов и сараев. Возгорание ликвидировали в 23:40, спасатели тушат очаги вдали от поселка. Представители ведомства добавили, что пламя не перешло на жилые дома, угрозы населенным пунктам нет, а ситуация находится под контролем сотрудников ГУ МЧС по Приморью.

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