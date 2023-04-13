«Нужны деньги на похороны»: как теперь разводят приморцев по телефону

Обе пострадавшие обратились в полицию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские Владивостока задержали курьера, работавшего по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду». Об этом сообщили в пресс-службе УМВ России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На этот раз жертвой мошенников стала 88-летняя жительница дальневосточной столицы. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее подруга «в беде». По задумке женщина якобы попала в ДТП и теперь, чтобы избежать уголовного преследования, нужны деньги – на похороны сбитой девушки. Напуганная пенсионерка сразу же на все согласилась, чтобы спасти подругу, и перевела звонившему 230 тысяч рублей.

Чуть позже по такой же схеме на удочку «разводил» попалась 89-летняя жительница Владивостока, которая отдала неизвестному 100 тысяч рублей в надежде, что эти деньги пойдут на спасение дочери от «тюремного срока».

Обе пострадавшие обратились в полицию, и в результате розыскных мероприятий сотрудники установили личность курьера, который ездил по адресам и забирал деньги обманутых приморцев. Им оказался 19-летний местный житель. Полученные средства парень переводил на указанные банковские счета, а себе оставлял 15% от суммы в качестве «зарплаты».

– В настоящее время в отношении подозреваемого заведены уголовные дела по признакам мошенничества. Фигурант уголовного дела заключён под стражу, – прокомментировали в пресс-службе полиции.

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