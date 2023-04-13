«А воз и ныне там»: из-за халатного отношения жители Приморья не могут съехать из аварийного дома

Должностные лица администрации купили дом, который, судя по всему, ничем не лучше того, где сейчас живут люди. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморском крае заведено уголовное дело по факту халатных действий при приобретении дома и земельного участка для граждан, проживающих в аварийном жилье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Должностные лица администрации Кавалеровского поселения приобрели в муниципальную собственность дом и участок в Кавалерово. Они должны были стать местом, куда переселят нуждающихся приморцев из ветхого аварийного жилья. При этом сотрудники не удосужились вызвать специалистов для оценки помещения, чтобы узнать, пригодно ли оно вообще для этих целей.

В конечном счете граждан до сих пор не переселили. Судя по всему, приобретенный администрацией дом ничем не лучше того, в котором сейчас живут люди.

Следователи завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Кавалеровского поселения Кавалеровского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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