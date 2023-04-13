Социальные выплаты для ветеранов и инвалидов хотят увеличить в Приморье в два раза

Изменения помогут приморцам купить хорошие квартиры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Законодательного Собрания Приморья предложили внести поправки в два федеральных закона. Согласно предложенному проекту, в крае хотят в два раза увеличить жилищные выплаты ветеранам и инвалидам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ЗС ПК, поправки позволят увеличить норматив площади жилья, который используется при расчете соцвыплаты, с 18 до 36 «квадратов». По словам председателя комитета Игоря Чемериса, за 18 квадратных метров приморцы получают 1 597 266 рублей, что недостаточно для покупки помещений, особенно в крупных городах.

По данным Минстроя России, в начале этого года количество ветеранов и инвалидов в стране достигло 25 143 человек. Проект направят в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании страны для окончательного решения.

Напомним, что в честь Дня Победы ветераны и «дети войны» получат выплаты.

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