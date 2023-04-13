В Приморье уссурийским таможенникам подарят оригинальных игрушечных Чебурашек

Незаконный ввоз прокомментировал коммерческий директор киностудии Владимир Чибисов. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Уссурийские таможенники в знак благодарности получат от киностудии «Союзмультфильм» лицензионные игрушки Чебурашек. Ранее сотрудники остановили китайца, который пытался ввезти в Приморье более 1000 незадекларированных товаров с изображением героя мультфильма. Об этом сообщает ТАСС, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Мы глубоко признательны сотрудникам таможенной службы, сумевшим предотвратить противоправные действия, для «Союзмультфильма», борьба с распространением контрафактной продукции является одним из основных направлений деятельности, – рассказал коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов.

Напомним, что в среду, 12 апреля, внимание уссурийских таможенников привлек багаж жителя Китая. Осмотрев содержимое полипропиленовых мешков, каждый из которых весил более 10 килограммов, они увидели 1179 нелицензионных игрушечных Чебурашек.

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