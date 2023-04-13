Накинулся с саблей, получил «условку»: прокуратура займется «шатким» конфликтом в кафе Владивостока

Инцидент произошел в бильярдной еще в 2021 году. Фото: Мария СОЛЕЕВА

На этой неделе вынесли приговор крайне агрессивному владельцу бильярдного клуба во Владивостоке. Мужчина напал на посетителей с сувенирной саблей, избил одного человека. Изначально ему вменяли покушение на убийство, однако в итоге вынесли более мягкий приговор. Прокуратура Приморского края не согласна с решением суда. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось еще в далеком 2021 году в одном из заведений города на улице Каплунова.

По одной из версий кафе закрылось на час раньше указанного в вывеске времени, и хозяин потребовал, чтобы посетители ушли из его клуба. Завязался конфликт, который быстро перерос в драку. Владелец неожиданно схватил сувенирную саблю и начал ею размахивать, добрался до одного из мужчин и начал дубасить человека своим орудием. В итоге на теле – многочисленные раны, синяки и кровоподтеки на голове и теле.

С другой стороны бытует и версия самого хозяина заведения. Он, в свою очередь, говорит, что все происходило «по расписанию». Они закрываются в два часа ночи, но двое нетрезвых мужчин упорно не хотели покидать насиженное местечко. После словесной перепалки посетители кинули бильярдный шар в голову его сына и угрожали изнасиловать его дочь. Так что он был вынужден отбиваться от агрессивных мужчин декорационным предметом – саблей.

Правоохранители начали расследовать дело, владельцу бильярдного клуба вменяли покушение на убийство. Все данные говорят – ситуация крайне непростая и «шаткая». И вот на этой неделе материалы дошли до суда, и там признали мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ) и дали два года условно.

Прокуратура Приморского края считает, что приговор слишком мягкий, и намерена обжаловать его.

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