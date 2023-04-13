Движение по железнодорожному переезду в районе Военного шоссе ограничат во Владивостоке

Подробности рассказали в пресс-службе ДВЖД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на время ограничат движение по железнодорожному переезду на Военном шоссе. В пресс-службе ДВЖД рассказали, что связано это с плановым ремонтом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ремонт железнодорожного переезда пройдет в районе Военного шоссе, 42 стр 2. Начнутся работы 13 апреля в 22:00 и продлятся до 14 апреля 6:00. В этот период автомобили смогут ехать только по одной полосе. Объезд организуют через улицу Снеговую.

Представители ДВЖД просят водителей заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что с 14 апреля 23:00 до 15 апреля 6:00 будет перекрыт железнодорожный переезд на станции Океанской в районе Успенского, 64. Объехать можно будет через остановочный пункт Спутник. Для машин экстренных служб при необходимости организуют технологический проезд.

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