Шестилетняя девочка серьезно пострадала в детском саду в Арсеньеве

Инцидент произошел в июне 2022 года. Фото: Мария АНАНОВА

В июне 2022 года в Центре развития ребенка – детский сад № 32, что в Арсеньеве, с маленькой девочкой приключилась беда. Шестилетняя воспитанница осталась без присмотра, решила побегать и врезалась в дверь. А в той было стекло, и оно рассыпалось на малышку. Ребенок повредил ногу.

Не заметить такое, конечно, сложно. И в итоге дело дошло до прокурора города. Тот обратился в суд, и там посчитали, что дошкольное учреждение должно выплатить родителям 70 тысяч рублей. Руководство садика попыталось оспорить такое решение, но судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда оставила первичное постановление без изменений.

Пока что муниципальное учреждение не выплатило озвученную сумму, но прокуратура контролирует это дело.

– Кроме того, прокурор внес представления главе Арсеньевского городского округа и заведующей муниципальной бюджетной организации, по результатам рассмотрения которых три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к усилению контроля за обеспечением безопасности детей, – добавили в надзорном ведомстве.

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