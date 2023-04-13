В страшном ДТП в Уссурийске от столкновения всмятку разбились две машины

Девушка выехала на встречную полосу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В минувшую среду в Приморье произошло 43 ДТП: 39 из них – с материальным ущербом, 4 – с пострадавшими. Одна из таких аварий случилась в Уссурийске. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по краю, произошло все в районе дома № 41 на улице Агеева. По предварительной информации, 21-летняя девушка за рулем Nissan Laurel ехала со стороны Советской в направлении Карбышева. Неожиданно водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с Mitsubishi Wagon, который поворачивал налево.

Хозяйка легковушки получила травмы, стаж ее вождения три года, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. За руль она села в трезвом состоянии.

Ранее девушка не привлекалась к административной ответственности. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Административный протокол составили по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Виновнице аварии грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.