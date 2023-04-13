Песнями и мастер-классами отметят Пасху во Владивостоке 16 апреля

В центре города будут работать различные тематические площадки. Фото: ИВАНОВА Диана

В предстоящее воскресенье, 16 апреля, жителей и гостей приморской столицы приглашают отпраздновать Пасху. На главной площади города выступят творческие коллективы, также ожидается освящение и раздача пасхальных яиц, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в администрации города, творческие коллективы и соборные хоры исполнят народные песни перед зрителями в 12:00. Приморцы также смогут посмотреть хореографические выступления.

В центре города также будут работать тематические площадки, например, «Сила богатырская», на которой гости смогут испытать свои силы в перетягивании каната и прыжках в мешках. На творческом мастер-классе «Живопись пасхальная» аниматор будет разрисовывать яйца из бумаги, также организуют фотозону «Павлово-Посадский платок».

В 15:00 начнется общегородской крестный ход, который стартует от Покровского кафедрального собора.

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