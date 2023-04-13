Вокруг скорая и пожарные: на объездной трассе на Камчатке произошла страшная авария

Кадры аварии появились в социальных сетях. Фото: telegram-канал @roads_41.

В Петропавловске-Камчатском произошло страшное ДТП. По предварительной информации, из-за аварии пострадали два человека. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Кадры ужасающей аварии появились в социальных сетях. По информации очевидцев, ДТП случилось на объездной дороге – Северо-Восточном шоссе. Снимки действительно пугают: на трассе перевернутая спецтехника, передняя часть машины разбита всмятку, на асфальт вытекает антифриз. В салоне автомобиля сидит водитель, по словам очевидцев, он и его пассажир получил травмы.

Кроссовер разбился всмятку. Фото: telegram-канал @roads_41.

На место ДТП выехали сотрудники скорой помощи и пожарные.

На месте аварии работают медики и пожарные. Фото: telegram-канал @roads_41.

Напомним, что серьезная авария также произошла и в приморском городе в Уссурийске. Владелица Nissan Laurel выехала на встречную полосу и в итоге автомобиль врезался в Mitsubishi Wagon. 21-летняя девушка за рулем легковушки получила травмы, алкоголь в ее крови не обнаружен.

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