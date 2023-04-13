От Екатеринбурга до Южно-Сахалинска: регистрация на трейловый полумарафон Leo.Run набирает обороты

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Трейловый полумарафон Leo.Run состоится вновь на территории национального парка «Земля Леопарда» в начале лета, 10 июня. Захватывающие виды на сопки и Японское море, девственная природа, чистейший звенящий воздух и пение птиц, общение с единомышленниками – то, ради чего стоит преодолеть километры. Прикоснуться к дикой природе и испытать себя на выносливость съезжаются спортсмены со всей России.

Регистрация на уникальное беговое событие Дальнего Востока в самом разгаре, среди зарегистрировавшихся на сегодняшний день участники из Амурской, Еврейской, Московской, Сахалинской, Свердловской, Томской области, также примут участие спортсмены из Приморского, Камчатского, Хабаровского, Красноярского края, из республики Бурятии и других регионов.

Событие, несомненно, уникально и доступно лишь здесь, на Дальнем Востоке. Маршрут будет проходить на территории национального парка «Земля Леопарда» в Хасанском районе, в месте, где обитает краснокнижный дальневосточный леопард. Абсолютно каждый участник сможет внести свой вклад в сохранение популяции леопарда, так как часть средств от продажи билетов будет направлена именно на это.

Бегунам будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21 км. Общий набор высоты составит 900 метров. Трасса довольно сложна в преодолении, ведь она пролегает по естественному природному рельефу и включают такие препятствия, как резкие подъемы, спуски, песок, грязь и камни. Но тем захватывающе и интереснее будет ее преодоление!

Организаторами этого уникального спортивного мероприятия являются беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Призовой фонд события составит 300 000 рублей.

Регистрация для участия в полумарафоне Leo.Run открыта на сайте leorun.ru Количество участников ограничено. Поэтому организаторы настоятельно рекомендуют не откладывать покупку билетов.

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