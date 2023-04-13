УМВД Приморья опровергло задержание «потомственного» полицейского в Артеме

Информация о задержании полицейского появилась в СМИ и социальных сетях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СМИ и социальных сетях стремительно распространяется информация о задержании сотрудника УМВД по Артему. В полиции прокомментировали ситуацию об этом. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как пишут приморские СМИ и соцсети, «потомственного» полицейского задержали в Артеме сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Якобы его обвиняют в земельных махинациях, а именно – в передачи муниципальной собственности частным лицам. В пресс-службе СУ СК РФ по краю корреспонденту «Комсомолки» сказали, что не подтверждают информацию об этом. Позже своим комментарием поделилось и УМВД.

– Данные сведения не соответствуют действительности, – рассказали в ведомстве.

Представителей СМИ и блогеров полиция просит проверять информацию из неофициальных источников, обращаться за комментариями в ведомства, не распространять фейковые данные и не вводить других в заблуждение.

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