Михаил Кремер рассказал, что обязательно нужно попробовать во Владивостоке

Михаил Кремер. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Далеко не все знают, что актер театра и кино Михаил Кремер, который знаком зрителям по многим популярным сериалам, родился и жил во Владивостоке. А уже 17 апреля на телеканале ТНТ выйдет премьера «Друг на час», в которой дальневосточник сыграл приятеля главного персонажа. «Друг на час» – история о сердобольном пенсионере, потерявшем смысл жизни, и инфантильном стартапере работающем «другом на час». Вместе они отправляются во все тяжкие, чтобы заработать деньги и полюбить жизнь.

Находясь в Москве, артист с теплотой вспоминает Приморье и не исключает возможность сюда вернуться. В небольшом интервью он рассказал о любимых блюдах, с которыми у него ассоциируется город у моря. Публикуем выбор актера.

Пян-се и «милкис»

– Я всем говорю, что в первую очередь нужно купить в палатке, как мы раньше покупали, пян-се и «Милкис». Или чай китайский «Вахаха». Вот это я прям советую – если попробуешь, ты будешь истинный местный житель города Владивостока.

Рыба и морепродукты – особенно, дальневосточная уха и корюшка!

Китайская еда на Спортивной

Magic Burger – ныне закрытая бургерная. Однако Михаилу удалось застать легенду.

– Это была первая бургерная во Владивостоке. Она находилась в центре, на Светланской, зеленая такая. И вот я любил туда заезжать и заказывать тот самый бургер из детства. Первый бургер, который мы с друзьями вообще пробовали. Это прям детское воспоминание у меня … У меня вообще о городе только всегда только приятные вспоминания. Такая ностальгия. Я очень люблю свой город! Думаю, может, перееду в скором времени туда и останусь в нем жить. Может, какую-то киностудию построю, будем снимать кино, прославлять наш город!, – рассказал он.

Напомним, премьера сериала «Друг на час» состоится 17 апреля в 21:00 на ТНТ. Кстати, ранее Кремер поведал о своем карьерном пути. Оказалось, начинал актер с рынка на Окатовой.

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