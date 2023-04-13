Фонд «Круг добра» поможет приморским детям с лечением миелопатии шейного отдела

Сейчас фонд уже помогает одному ребенку с подобным диагнозом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонд «Круг добра» продолжает расширять перечень болезней, с которым он помогает бороться приморским детям. Врачи теперь будут наблюдать за пациентами с миелопатией шейного отдела, которая может обернуться либо слабостью в руках, либо полным параличом мускулатуры тела и прекращению дыхания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Главный внештатный специалист по детской паллиативной помощи, врач-невролог Герман Момот рассказал, что заболевание мало распространено среди детского населения. В основном оно появляется из-за врожденных пороков развития.

Сейчас фонд уже помогает одному ребенку с подобным диагнозом. Благодаря препарату ему уже стало лучше.

– В августе 2022 пролечили препаратом Золгенсма, возраст на момент начала лечения 6-7 месяцев. Лечение предполагает, что одна инъекция должна полностью остановить развитие заболевания. В настоящий момент ребенок показывает отличные результаты, — добавил доктор.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в перечне помощи фонда «Круг добра» также появились кардиологические операции для детей. Приморским ребятам окажут помощь по программам высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС.

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