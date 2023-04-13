Приморские яхтсменки завоевали золото и бронзу на всероссийских соревнованиях

Спортсмены показали высокие результаты. Фото: спортивная школа олимпийского резерва

Приморские яхтсменки с 7 по 13 апреля участвовали в соревнованиях по парусному спорту «Весенние старты». Там они показали высокие результаты и завоевали золото и бронзу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморский край представляли ученики краевой спортивной школы олимпийского резерва. Они выступили в самом многочисленном классе швертботов «Оптимист», где собралось 260 участников из разных уголков России.

Сначала спортсмены прошли квалификационную серию гонок, после которых их разделили по уровню подготовки на 4 флота.

Изначально должно было пройти 10 гонок, но из-за ветреной погоды организаторы смогли провести всего 6. Но и этого хватило, чтобы приморские спортсмены завоевали свои места.

Золото забрала действующая победительница первенства России в классе «Оптимист» среди девушек Екатерина Юрку из Владивостока, а бронзу среди девочек до 12 лет – Ярослава Дубинина.

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