Приморье стало лидером по уровню кибермошенничества среди регионов ДФО

Фото: генпрокуратура РФ.

В Хабаровске 12 апреля прошел форум «Профилактика и противодействие кибермошенничеству». В нем приняли участие губернаторы и главы всех регионов Дальнего Востока, руководители правоохранительных органов, Росфинмониторинга и Центробанка России. Они обсудили борьбу с мошенничеством. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин рассказал, что на территории ДФО каждый год регистрируется около 30 тысяч киберпреступлений. Лидерами в этом направлении стали Приморский край, где совершается примерно 7 тысяч преступлений и Хабаровский край, там порядка 5 тысяч преступлений.

Противостоять деятельности будет ряд законодательных новелл. Также введена административная ответственность за невыполнение оператором связи своих обязанностей, касающихся передачи данных и прекращения оказания услуг. Помимо этого, теперь запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов.

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