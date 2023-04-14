Роспотребнадзор рекомендует жителям Владивостока не открывать окна из-за песка пустыни Гоби

На улицах Владивостока пыльно. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Синоптики и специалисты Роспотребнадзора призвали жителей Владивостока не открывать и сократить время, проведенное на улице, в ближайшее время. Причиной этого выступает перенос песка и пыли с пустыни Гоби, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой региональное управление Роспотребнадзора.

Утром в среду, 12 апреля, жители Приморья делились кадрами грязных машин и улиц в песке после осадков. Первой гипотезой о том, что вызвало такое явление, стало влияние извержения вулкана на Камчатке. Однако, как заявили в Примгидромете, это последствия песчаных бурь из Монголии и Китая, в частности, в пустыне Гоби.

– Превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в 1,3-1,5 раза на территории Покровского парка и в районе станции Санаторная... Рекомендуем жителям Владивостока не открывать окна для проветривания и максимально сократить пребывание детей на улице, – уточнили в Роспотребнадзоре.

Более того, в Приморье продолжается пожароопасный сезон, ухудшающий ситуацию. Жители жалуются на смог и спертый запах в разных частях края, включая Владивосток, после масштабных возгораний в Хасанском районе.

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