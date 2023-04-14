После извержения вулкана на Камчатке в воздухе обнаружили опасные частицы

Специалисты взяли пробы воды, воздуха и снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, которое произошло 11 апреля, управление краевого Роспортебнадзора продолжает следить за санитарно-эпидемиологической ситуацией в ближайших к исполину населенных пунктах. Специалисты отобрали пробы воды, воздуха и снега в поселках Ключи, Усть-Камчатск, Атласово и селе Долиновка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Результаты исследования показали, что в атмосфере в поселке Ключи в 1,5 раза превышен допустимый уровень взвешенных частиц PM2,5, а в Долиновке – в 1,2 раза. PM2,5 – воздушный загрязнитель размером примерно до 2,5 микрометра. При длительном попадании в организм он может вызвать заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Специалисты Роспотребнадзора, что жителям стоит пить бутилированную воду, пользоваться масками, закрывать окна и проводить дома влажную уборку.

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