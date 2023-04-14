Мойка для нищих: поступок женщины возмутил приморцев

Приморец снял на видео вопиющий поступок женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Река Кроуновка – небольшая речушка в Уссурийском городском округе, на которой стоит одноименное село. Маловодная, но симпатичная, она притягивает отдыхающих, рыбаков и… желающих помыть свои машины. Видео, как жители Приморья устроили автомойку на горной реке, быстро разлетелось по социальным сетям, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Вот ребята моют свои машины, – говорит голос за кадром и показывает два автомобиля, стоящих на берегу. – Девушка заявляет: «Каждый день!» <…> И она говорит, что это нормально. Это нормально – помыть машину в горной речке?!

В ответ водительница предлагает автору ролика подняться выше по течению и посмотреть, что творится там.

– А потом мы говорим: «Почему все загажено?» – бросает в воздух риторический вопрос мужчина.

К слову, такие действия могут стать поводом для привлечения человека к ответственности в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Конкретной статьи для подобного нарушения нет, однако наказание будет обусловлено нормами о санитарно-эпидемиологическом благополучии. В зависимости от проступка и будет установлен размер штрафа.

«КП – Владивосток» обратилась в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю, чтобы узнать, будут ли правоохранители разбираться в данной истории.

Пока мы ждем от ведомства ответ, добавим: видеоролик разделил приморцев на две группы. Одни считают, что автор поступил неправильно. Во-первых, он снял только девушку и якобы побоялся подходить к соседней машине, рядом с которой ходят мужчины. Во-вторых, он «сдал» своих земляков. Другие же, наоборот, поддержали решение оператора – мол, чтобы неповадно было загрязнять окружающую среду. Да и вообще – мыть авто нужно в специально отведенных под эти «грязные делишки» местах. К слову, это событие даже успели прозвать «мойкой для жадных» или «мойкой для нищих».

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