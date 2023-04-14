Эксклюзивный и редкий для Владивостока автомобиль пострадал в аварии на Луговой

На трассе во Владивостоке произошло дорогое ДТП. Фото: КП – Владивосток

Незначительная авария сковала утренний трафик во Владивостоке. Водитель дорогого и эксклюзивного авто подрезал габаритную машину, к чему сосем не был готов водитель большегруза. Собирается затор. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе Луговой. Оба авто двигались в попутном направлении. Водитель эксклюзивного авто марки Maserati, как рассказывают очевидцы, решил перестроиться, и подрезал другого участника движения – тягач марки КАМАЗ. Судя по всему, шофер большегруза не ожидал такой «наглости» и просто не успел вовремя затормозить.

Повреждения оба авто получили минимальные, однако теперь им придется ожидать сотрудников ДПС для оформления страхового случая. Из-за ДТП на участке трассы уже образовался затор.

Разбираться в обстоятельствах случившегося теперь предстоит полиции.

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