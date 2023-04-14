На Камчатке готовятся к открытию сезона навигации для маломерных судов

Открытие сезона запланировали на 15 апреля. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В субботу, 15 апреля, во многих южных районах Камчатки откроется навигация для маломерных судов, в остальной части полуострова продолжает действовать запрет выходы на воду. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Владивосток».

С 15 апреля сезон навигации стартует в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Мильковском муниципальных районах. С 25 числа выход на воду разрешат в Алеутском муниципальном округе, Быстринском и Усть-Большерецком районах, с 1 мая – в Соболевском районе, с 10 мая – Тигильском и Усть-Камчатском районах, 15 мая – в Карагинском районе и городском округе «поселок Палана», с 1 июня – в Олюторском и Пенжинском районах.

По словам врио начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Камчатке Андрея Саламатова, до открытия сезон навигации на воду выходить категорически запрещено, нарушителям грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Напомним, что в Приморье маломерным судам на неделю раньше позволили выход в акватории.

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