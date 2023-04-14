В Приморье завели уголовное дело о махинациях с землей на сумму в миллион рублей

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Артеме завели уголовное дело о мошенничестве с земельными участками. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей ведомства, житель Артема написал в администрацию городского округа два заявления. Он хотел, чтобы ему предоставили муниципальные земли на переулке Грушевом в селе Кневичи. Вместе с обращением он передал документы об объектах капитального строительства на участках.

Сотрудники выехали на место и выяснили, что на территории нет никакой недвижимости, а в документах была недостоверная информация. В итоге бюджету Артемовского городского округа причинили ущерб на сумму выше миллиона рублей.

В итоге было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемым, которых уже нашли, грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ход и результаты расследования проконтролирует прокуратура Артема.

Это не первый раз, когда в Приморье выявляют случаи махинаций с земельными участками. Во Владивостоке задержали директора ДальНИИС Олега Пинского, которого обвиняют в мошенничестве и превышении своих полномочий. По версии следствия, вместе с участниками ОПГ из 12 чиновников и юристов Росреестра и ППК «Роскадастр» он себе территории, подделывая документы. Предположительно, с Пинским связан владелец дилерских центров УАЗ и Hyundai Сергей Гриф.

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