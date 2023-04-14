Залез по балкону и вынес деньги с документами: в Приморье расследуют квартирную кражу

Через незапертую дверь на балконе вор проник в квартиру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники полиции задержали жителя Арсеньева, подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

События развивались прямо как в настоящем кино. По балкону жилого дома на улице Ломоносова домушник проник в квартиру через незапертую дверь. Уже в жилище вор нашел документы и 378 тысяч рублей, которые и стали его добычей. Возникает вполне резонный вопрос: откуда преступник знал о столь крупной сумме, находящейся дома, и зачем ему чужие документы? Судя по всему, злоумышленник готовился к этому, так сказать, событию заранее.

Когда хозяин квартиры вернулся домой, то неприятным для него сюрпризом стало отсутствие бумаг и, конечно же, денег, о чем он незамедлительно сообщил в полицию. Так в отделе оказалось заявление от 35-летнего местного жителя.

Буквально по горячим следам вора сразу же задержали. Им оказался 30-летний уже ранее имевший проблемы с законом мужчина. В полиции подозреваемый во всем сознался. Следователи завели уголовное дело по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Теперь домушник может лишиться свободы на срок до шести лет. А пока ожидать приговора ему придется в СИЗО.

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