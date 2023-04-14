Появилась обновленная программа по газификации в Приморье

В крае хотят газифицировать предприятия ТОР и заводы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье подписали программу развития газоснабжения и газификации края на 2021-2025 года. Ее утвердили еще в 2020, но региону необходима модернизация и строительство дополнительной газовой инфраструктуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно обновленному документу, в Артемовском городском округе, Михайловском, Надеждинском, Шкотовском районе, Дальнереченске, Спасске-Дальнем, Фокино запланировано строительство газопроводов и сетей для газификации, в Артеме, Владивостоке и Уссурийске возведут пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Также предусмотрена газификация морского порта «Суходол», предприятий ТОР «Михайловский» и «Надеждинская», Находкинского завода минеральных удобрений, всероссийского детского центра «Океан» и концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена»

Благодаря обновленной программе, которую подписали ПАО «Газпром» и Приморье, появятся условия для газификации 17,5 тысячи домов в 39 населенных пунктах края.

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