Жители Владивостока своими силами с помощью кирпичей и цемента чинят дороги около домов

Прокуратура города организовала проверку. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке жители домов на Аллилуева, 2А-10, собственными силами латают дыры на дорогах. После того как видео самостоятельного ремонта попало в социальные сети, прокуратура Ленинского района организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чтобы починить ямы, владивостокцы использовали кирпичи и цемент. По словам жильцов, подобное они проворачивают не первый раз, только вот в 2022 году на ремонт дороги они потратили более 20 тысяч рублей. В комментариях под видео приморцы хвалят и благодарят тех, кто взялся за ремонт асфальта.

В итоге городская прокуратура организовала проверку. Представители ведомства выяснят, принимают ли уполномоченные организации необходимые меры по содержанию и ремонту дорог. После этого будет принято соответствующее решение.

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