Минувшей ночью во Владивостоке из-за пожара в девятиэтажке погиб мужчина

Пламя тушили 27 человек. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Трагический пожар произошел во Владивостоке минувшей ночью. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, 13 апреля в 23:35 спасателям поступил тревожный звонок. Сотрудникам ведомства сообщили о возгорании в девятиэтажном жилом доме на Иртышской. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Когда пожарные прибыли к жилому зданию, из окон квартиры на шестом этаже валил дым, внутри горел диван. Когда сотрудники МЧС тушили огонь, в помещении они нашли бездыханное тело 64-летнего мужчины.

Специалисты спасли 19 человек, среди них было 3 ребенка. Огонь повредил около 3 квадратных метров квартиры. Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования.

Пламя тушили 27 человек с помощью 5 единиц техники.

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