Туман, грозы и потепление до +22°C ожидаются в Приморье на следующей неделе

Во Владивостоке потеплеет до +12°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики портала «Примгидромет» рассказали, какая погода ожидается в крае на следующей рабочей неделе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на 17 апреля в некоторых районах Приморья пройдут небольшие и умеренные осадки, днем из-за гребня антициклона они прекратятся. Минимальная температура воздуха достигнет +3…-1°C, на северо-востоке -2…-7°C, максимальная составит +9…+14°C, на восточном побережье +3…+8°C.

Во вторник, 18 апреля, антициклон по-прежнему не даст осадкам обрушиться на край, на побережье возможны очаги тумана. Столбики термометров поднимутся на 2-6 градусов.

В ночь на 19 апреля осадки в крае не ожидаются, температура воздуха достигнет положительных значений, лишь на северо-востоке будет слабо отрицательной. Днем потеплеет до +14…+22°C, на южном побережье моря столбики термометров достигнут всего лишь +7…+11°C. Небольшие и умеренные дожди пройдут лишь вечером, также возможны грозы.

Во Владивостоке 17 апреля существенные осадки не предвидятся. Ночью температура воздуха составит +1…+3°C, днем поднимется до +9…+12°C. 18 апреля станет на 1-3 градуса теплее. В среду, 19 числа, ожидается облачность, ветер, туман и морось. Ночью столбики термометров покажут +4…+6°C, днем повысятся на 2-3 градуса.

Напомним, в предстоящие выходные в крае ожидается ухудшение погоды.

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