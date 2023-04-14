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НовостиВладивосток14 апреля 2023 7:04

Неожиданный для миллиардера поворот: депутату-золотодобытчику не удалось отбиться от долгов

Примкрайсуд отклонил апелляцию Усольцева по отмене взыскания на 345 миллионов рублей
Павел САХАРОВСКИЙ
Суд удовлетворил иск прокурора.

Суд удовлетворил иск прокурора.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший депутат VI и V созывов Государственной Думы, вице-губернатор Приморья Василий Усольцев проиграл апелляцию и по-прежнему должен вернуть в доход отечественной казны более 340 миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в ноябре прошлого года Фрунзенский районный суд поддержал иск прокурора Сергея Столярова о возвращении Усольцевым 345 миллионов рублей, которые он получил незаконно. На это бывший депутат подал апелляцию в Приморский краевой суд и проиграл, что подтвердили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе учреждения.

Напомним, ранее мы писали, что по версии следствия с 2014 по 2017 Усольцев незаконно участвовал в работе двух коммерческих организаций и скрывал свои доходы. В качестве процентного займа на счет фирмы он перевел более 143,5 миллиона рублей, а в 2011 году приобрел 420 миллионов акций ОАО «Дальполиметалл». Подробности можно прочитать в нашем отдельном материале.

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