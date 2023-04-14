Неожиданный для миллиардера поворот: депутату-золотодобытчику не удалось отбиться от долгов

Суд удовлетворил иск прокурора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший депутат VI и V созывов Государственной Думы, вице-губернатор Приморья Василий Усольцев проиграл апелляцию и по-прежнему должен вернуть в доход отечественной казны более 340 миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в ноябре прошлого года Фрунзенский районный суд поддержал иск прокурора Сергея Столярова о возвращении Усольцевым 345 миллионов рублей, которые он получил незаконно. На это бывший депутат подал апелляцию в Приморский краевой суд и проиграл, что подтвердили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе учреждения.

Напомним, ранее мы писали, что по версии следствия с 2014 по 2017 Усольцев незаконно участвовал в работе двух коммерческих организаций и скрывал свои доходы. В качестве процентного займа на счет фирмы он перевел более 143,5 миллиона рублей, а в 2011 году приобрел 420 миллионов акций ОАО «Дальполиметалл». Подробности можно прочитать в нашем отдельном материале.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.