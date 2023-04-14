Выполнение несанкционированных работ в охранных зонах ЛЭП недопустимо

Фото: АО «ДРСК»

С начала 2023 года в филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») зафиксировано более 20 фактов воздействия сторонних лиц на работу энергообъектов. В ряде случаев это становится причиной нарушения целостности воздушных и кабельных линий электропередачи, приводит к повреждениям оборудования компании и нарушению электроснабжения потребителей.

Так, поздно вечером, 11 апреля, в городе Артёме при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП произошло погашение подстанции «Промузел». В результате было нарушено электроснабжение более 12 тысяч потребителей пригорода Владивостока. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение потребителей, но более суток потребовалась специалистам, чтобы привести схему в исходное состояние. В марте текущего года поднятым кузовом был оборван провод на линии 10 кВ в Лесозаводском районе. В результате было частично обесточено с. Марково. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение, а на место была вызвана полиция. Также в марте причиной отключения линии 35 кВ Барабаш-Занадворовка стали действия сторонних лиц, спиливших дерево, которое упало на провода ЛЭП.

Кроме этого, к наиболее частым случаям повреждения энергообъектов относится наезд на опоры ЛЭП автомобилями, проведение работ крупногабаритной техники рядом с ЛЭП, проникновение сторонних лиц на энергообъекты с целью хищения. Как правило, такие инциденты учащаются в весенне-летний период.

Энергетики напоминают, что пренебрежение требованиями безопасности в охранных зонах ЛЭП приводит к нарушениям электроснабжения потребителей, а также может стать причиной несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током. В прошлом году жертвами пренебрежения данных правил стало 2 человека, один из них погиб.

Специалисты приморского филиала ДРСК в очередной раз обращают внимание граждан и руководителей предприятий всех уровней на запрет проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи. Охранная зона ЛЭП — это территория вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. У линий напряжением 0,4 кВ это расстояние составляет 2 метра от крайнего провода, для 10 кВ – 10 метров, для 35 кВ – 15 метров, на линиях 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров.

В охранных зонах ЛЭП запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, а также причинить вред жизни и здоровью граждан. Особые условия проведения работ в охранных зонах ЛЭП определены постановлением Правительства №160.

Для проведения любых работ в охранных зонах кабельных или воздушных линий электропередачи необходимо обратиться с письменным заявлением в сетевую организацию, ответственную за эксплуатацию энергообъекта. Соблюдайте правила безопасного поведения вблизи электроустановок! Берегите себя и своих близких!

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