Траулер «Механик Маслак» завершил переход по Южному пути и прибыл во Владивосток

Построили его на «Адмиралтейских верфях». Фото: Русская рыбопромышленная компания.

Морозильный рыболовный траулер «Механик Маслак», построенный на «Адмиралтейских верфях», прибыл в порт приписки – Владивосток. Судно завершило переход из Санкт-Петербурга и по Южному пути, а 14 апреля он отправится на промысловые испытания, об этом рассказали в пресс-службе Русской рыбопромышленной компании. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На траулере будут проивзодить минтай и сельдь, а также рыбий жир и рыбную муку.

– Супертраулер «Механик Маслак» – второе в серии судно, построенное на «Адмиралтейских верфях» по программе инвестиционных квот. Судно имеет высокий уровень автоматизации, прямо на борту мы можем производить продукцию глубокой переработки, – рассказала генеральный директор РРПК Ольга Наумова.

По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, судно успешно прошло испытания перед сдачей заказчику и длительный переход во Владивосток.

В пресс-службе компании добавили, что внутри траулера оборудован учебный класс, во время следования судна по Южному морскому пути здесь проходила стажировку девушка-курсант третьего курса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.