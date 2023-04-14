Губернатор Приморья передал лесничим ключи от 30 автомобилей

Машины помогут лесной охране в борьбе с пожарами и незаконными рубками. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

30 машин «Нива» закупили по федеральной субсидии. Ключи от них сотрудникам краевого учреждения «Приморское лесничество» передал 14 апреля губернатор Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Машины помогут лесной охране в борьбе с пожарами и незаконными рубками.

– В самый разгар пожароопасного сезона вы получаете 30 автомобилей, которые станут вам подспорьем для того, чтобы своевременно реагировать на возникающие пожары, на случаи незаконных рубок, которые пока еще есть. Эти автомобили сослужат вам хорошую службу, – отметил Кожемяко.

Он также добавил, что от лесной отрасли увеличиваются поступления в региональный бюджет. Министр лесного и охотничьего хозяйства Константин Степанов рассказал, что отрасль уже выполнила годовой план поступления доходов. Благодаря этому растут зарплаты работников и обновляется техника и оборудование.

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