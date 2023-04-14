Во Владивостоке дооборудуют делиниаторами съезд с Золотого моста

Делиниаторы на дороге будут установлены до эстакады фуникулера. Фото: ЦОДД.

В Центре организации дорожного движения во Владивостоке рассказали, что 14 апреля начались работы по дооборудованию делиниаторами участка улицы Всеволода Сибирцева при съезде с Золотого моста. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Теперь технические средства на дороге будут установлены до эстакады фуникулера. Это случилось из-за того, что водители продолжили нарушать требования разметки и установленного знака, который запрещает поворот налево и разворот. Таким образом они мешали движению и создавали опасную ситуацию на дороге.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что установленные делиниаторы на Всеволода Сибирцева при съезде с Золотого моста разделят потоки транспорта и исключат возможность нарушения требований знака, запрещающего поворот налево. Также два островка безопасности появятся на пересечении улиц Всеволода Сибирцева, Пушкинской и Кирочного проезда.

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