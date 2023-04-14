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НовостиВладивосток14 апреля 2023 11:25

Тихоокеанский флот поднят по тревоге и приступил к приведению в боеготовность

Сергей Шойгу заявил, что началась внезапная проверка на Тихоокеанском флоте
Дарья ИЩУК
Флот выполнит ракетные пуски.

Флот выполнит ракетные пуски.

Фото: Андрей Михайлов

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что началась внезапная проверка на Тихоокеанском флоте. Он был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Основной целью проверки является наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов руководит проверкой.

Флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что Дмитрий Песков пояснил, что это обычная практика, которая нужна для поддержания необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил России.

Также «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что Тихоокеанский флот в шестой раз подряд стал лучшим в военно-морском флоте России.

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