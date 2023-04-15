Сигареты и деньги: как приморец совершил налет на магазин

Полицейские быстро прибыли к торговой точке и опросили заявительницу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Черниговском районе сотрудники ДПС по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В продуктовый магазин, расположенный на Рабочей, ворвался неизвестный мужчина. Угрожая продавцу ножом, разбойник потребовал отдать ему деньги и сигареты. Женщина, конечно же, испугалась, и отдала все, что просили. После этого мужчина сразу же скрылся. Но уйти далеко ему не удалось. Благодаря слаженной работе наряда ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Владислава Герасимова и сержанта полиции Андрея Сластиненко, которые в этот момент дежурили неподалеку, задержать преступника удалось быстро.

Полицейские быстро прибыли к торговой точке и опросили заявительницу, а уже потом, по горячим следам, задержали мужчину. Его приметы им описала продавец из магазина. Злоумышленником оказался 41-летний местный житель. При досмотре у него были обнаружены краденные деньги, сигареты, а также кухонный нож с деревянной ручкой.

– В отношении заведено возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе полиции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.