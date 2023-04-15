Из многоэтажного дома в Находке при пожаре эвакуировали шесть человек

Причину и ущерб еще предстоит установить экспертам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Шесть человек эвакуировали из многоквартирного дома при пожаре в Находке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города ранним утром 15 апреля, в 5:56. Звонивший сообщил о пожаре в десятиэтажном доме на улице Нахимовская. В считанные минуты к месту ЧП уже прибыли специалисты. Горел балкон на восьмом этаже.

Тем временем спасатели эвакуировали из квартир шесть человек. Пока пожарные тушили огонь на восьмом этаже, пламя успело повредить часть квартиры и балкон девятого этажа. В пресс-службе ведомства сообщили, что выгорело около 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Причину и ущерб еще предстоит установить экспертам. Всего тушили огонь четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

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