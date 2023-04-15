Десантный катер Д-107 получил имя офицера из Приморья, погибшего в зоне СВО

Катер «Андрей Иванов». Фото: Telegram-канал Кожемяко | официально

Почетному катеру Д-107 присвоили имя «Андрей Иванов» - в честь погибшего в зоне СВО офицера из Приморского края. Торжественная церемония прошла во Владивостоке. Участие в мероприятии принимал глава Приморья Олег Кожемяко. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Катер швартуется на 33 причале во Владивостоке. Именно там сегодня прошла торжественная церемония переименования катера Д-107 100 бригады ТОФ. Теперь судно носит имя командира десантно-штурмовой батальона 155 бригады морской пехоты ТОФ Андрея Иванова. Он погиб еще в марте 2022 года в ходе спецоперации в Украине. В это же время офицеру присвоено звание Героя России.

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала, что рота Андрея попала под артобстрел. Командир получил ранение, но продолжил прикрывать своих солдат. Из гранатомета он поразил вражеский танк, затем уничтожив пулеметный расчет противника. Личный состав смог выйти из минометного огня.

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