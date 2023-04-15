В Приморье сгорели два автомобиля

Последствия пожара. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Огнеборцы ликвидировали возгорание двух автомобилей в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью 14 апреля на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании. Звонивший сообщил о пожаре на Иртышской во Владивостоке. Через шесть минут на месте ЧП уже были специалисты. После разведки стало ясно, что горит передняя часть авто. В итоге огонь повредил машину на площади около двух квадратных метров.

Еще один автомобиль сгорел в селе Новицкое, что в Партизанском районе Приморья. Ближе к вечеру пожарные получили сигнал о происшествии и отправились к месту возгорания. Через 10 минут специалисты уже были возле горящего авто – полыхала кабина. Пламя, до того, как его ликвидировали, успело уничтожить около пяти квадратных метров транспорта.

В обоих случаях ни пострадавших, ни погибших не обнаружено. Теперь устанавливать причины случившегося предстоит специалистам.

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