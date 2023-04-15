Из личных интересов: нежелание выплачивать зарплату довело приморца до уголовного дела

Специалистам предстоит выяснить, почему работодатель не платил деньги и куда он их девал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Михайловском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудник организации, занимающейся подрядными работами, с октября 2022 года и до сих пор не получил заработную плату. Деньги ему должен был платить другой сотрудник коммерческой организации. Действуя в личных интересах, заработную плату за отработанное время он намеренно не перечислял. За восемь месяцев накопилась сумма в 150 тысяч рублей. И теперь дело дошло до следственного комитета.

В ведомстве завели уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Теперь по факту невыплаты зарплаты придется отвечать по закону.

Напомним, ранее уже писала о генеральном директоре частной охранной конторы. С августа 2019 по январь 2021 года владелец ЧОПа периодически не выплачивал охранникам зарплату. В результате задержек долг перед 90 сотрудниками фирмы превысил два миллиона рублей.

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