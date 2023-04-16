Во Владивостоке 16 апреля весь день ожидается облачная погода и небольшие осадки

Прогноз погоды на 16 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Приморской столице вряд ли порадует местных жителей 16 апреля. Это воскресенье выдастся пасмурным и дождливым. Облака будут закрывать солнце весь день, на протяжении всего дня периодически будут идти небольшие осадки. Температура воздуха находится в диапазоне от 2°C до 6°C.

В Уссурийске с самого утра идет моросящий дождь. Столбики термометров показывают 4°C. В целом столбики термометров покажут от 3°C до 8°C.

В Находке 3°C и моросящий дождь. Облачная погода продержится в городе с 11:00 до 13:00. После обеда местные жители смогут наблюдать небольшой туман. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах. Днем влажность воздуха составит 86%, вечером 95%. В это воскресенье температура находится в диапазоне от 3°C до 6°C.

В крае метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

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