Жительница Приморья хотела заработать в интернете, и вот что из этого вышло

Мошенники придумали хитроумную схему. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Большие деньги в короткий срок – отличная приманка для тех, кто ищет работу. Так жительница Артема наткнулась на любопытную вакансию в интернете. Всего-то нужно было писать отзывы об отелях и получать за это деньги. Вот только вместо хорошей зарплаты девушка получила печальный жизненный урок, ведь она наткнулась на мошенников и перевела им один миллион 877 тысяч рублей.

Местная жительница написала заявление в полицию. Она рассказала специалистам, что лжеработодатели поставили важное условие – перевести деньги в залог, тогда она получит эту должность. Доверчивая девушка отправила мошенникам две тысячи рублей, оставила положительные отзывы на отели и получила три тысячи. Так зародилось доверие к аферистам.

Через несколько дней за работу ей начислили 15 тысяч. Еще через некоторое время, якобы для повышения уровня оплаты «работодатель» предложил ей пополнить баланс на крупную сумму. Сотрудница согласилась. Девушка взяла сбережения матери, почти два миллиона рублей, и отправила их злоумышленникам. Тут же перестали поступать задания и оборвалась связь с сайтом, на котором работала жертва мошенников.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в ловушку интернет-злоумышленников пожилая учительница из Приморья лишилась трех миллионов рублей. Она искала подработку, а наткнулась на обманщиков.

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