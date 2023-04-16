Поворот не туда: на оживленной дороге Приморья «Ниссан» на полной скорости влетел в авто премиум-класса

Кадры с места аварии. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке, в районе улицы Надибаидзе случилось ДТП между «Ниссан Ларуэль» и «БМВ». Это достаточно оживленный участок дороги, на котором есть не самый удобный разворот. В него-то как раз въехало авто премиум-класса. В этот момент по прямой «летела» легковушка. Водитель не успел среагировать на габаритную машину, которая так внезапно появилась, и врезался в нее боком на полной скорости.

О погибших и пострадавших на данный момент нет никакой информации. В социальных сетях появились кадры с места аварии. Следов крови на дороге нет, скорой рядом пока не видно. На камеру попали владельцы автомобилей, судя по записи, все живы-здоровы. Отделались испугом. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить по чьей же вине все-таки случилось ДТП. Ответственность может лечь на владельца «БМВ», который не дал проехать машине, двигающейся по главное, либо на владельца «Ларуэль», если он превысил скорость.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморской столице на улице Семеновская улице столкнулись «Чайзер» и «Хонда Фит». По предварительным данным было известно, что рулевой «Фита» решил повернуть с крайней левой полосы направо. В этот момент с Алеутской на Пограничную ехал «Чайзер», водитель которого совсем не ожидал такого маневра. Затормозить «Тойота» уже не успела, в результате чего и произошло столкновение. Травмы получил пассажир «Фита». Прибывшие на место аварии медики диагностировали у мужчины ссадины поясничной области.

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