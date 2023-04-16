Следующая рабочая неделя в Приморье начнется с дождя

Прогноз погоды на следующую неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке понедельник 17 апреля обещает быть дождливым. Однако синоптики уверяют, что осадки в середине дня пойдут на спад. Также специалисты отметили, что в некоторых районах Приморского края столбики термометров порадуют положительными температурами до +14°C, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В первый рабочий день недели в столице Приморья воздух прогреется до +12°C. Вторник будет таким же теплым, а в среду, несмотря на высокие температуры, облака закроют солнце. Не исключена морось и ветер.

В Уссурийске в понедельник солнечно, осадков не предвидится. В Находке местами небольшая облачность, с 15:00 до 16:00 столбики термометров поднимутся до +11°C.

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