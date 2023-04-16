Во Владивостоке появился новый символ города с морской тематикой, у которого можно загадать желание

У нового символа города получаются шикарные снимки. Фото: vladivostok001

Жители и гости Владивостока смогут загадать самое заветное желание, стоит только взять курс на удачу у «Штурвала желаний» – нового городского объекта на Леопардовой набережной (в районе Патрокла). Открытие нового места притяжение состоялось 16 апреля в компании харизматичного ведущего и зажигательной музыки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Организаторы проекты – инициативная группа жителей города у моря (всероссийское движение «ПроЖизнь»). Они уверяют, что это не только новый символ дальневосточной столицы, но и прекрасная фотозона. Здесь каждый сможет сделать интересные снимки, которые через много лет заставят вспомнить прогулку вдоль берега Японского моря.

Почему же штурвал? В древнем Риме его часто изображали рядом с богиней веселья Летицией, чье имя происходит от слова laeta. Оно означает «счастье», а также «процветание» и «успех». Штурвал, как символ счастья, был выбран вовсе не случайно. Среди римлян считалось, что успех империи лежит в их способности направлять ход событий в нужное русло. Такой вот интересный факт.

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