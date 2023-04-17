Не заметить автобус в потоке будет невозможно. Фото: Администрация Владивостока

Бесплатный шаттл будет курсировать по центру Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работать автобус марки «ПАЗ» начнет с понедельника, 17 апреля. Маршрут – от парковки на железнодорожном вокзале по Алеутской, Светланской, Океанскому проспекту до переулка Павленко и обратно на вокзал. Все это для того, чтобы дать гостям дальневосточной столицы познакомиться с историческим центром, а местным жителям – оставить авто на парковке и бесплатно добраться до офисов, музеев и кафе.

Узнать транспорт среди других прочих будет несложно: по бокам у авто будет красоваться надпись «Бесплатно по центру». Автобусы будут курсировать с интервалом в 25 минут с 7 часов утра до 20 часов вечера каждый день. Информацию об их передвижении можно будет найти на сайте.

Еще один приятный бонус – историческая справка, которая будет звучать из динамиков на протяжении всей поездки. Информацию подготовили сотрудники Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Глава города надеется, что идею оценят как жители, так и гости Владивостока.

Для шаттла предусмотрены следующие остановки: «Ул. Верхнепортовая, 8», «Ж/д вокзал», «Площадь Борцов Революции», «Океанский проспект», «ТЦ «Изумруд», «Краевая больница», «Серая лошадь», «Приморгражданпроект», «Ж/д вокзал», «Ул. Верхнепортовая 8».

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