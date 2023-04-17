«Жестокую схватку» тигренка и медвежонка обсуждают приморцы

Ролик, судя по всему, пошел из Китая.
Невероятной милоты ролик распространяют в социальных сетях Приморья. Судя по всему, кадры «жестокого сражения» между бенгальским тигренком и гималайским белогрудым медвежонком пошли из соседнего Китая. «Комсомольская правда – Владивосток» посмотрела, как земляки отреагировали на видео.
– Ходят слухи, что доказать друг другу ничего не удалось, и они решили стать лучшими друзьями, – написали в одном Telegram-канале.
Мы собрали комментарии жителей края:
– Такие славные зверушковые ребенки;
– Тигр – одной левой, и медведь на лопатках;
– Гималайский против тигра совсем слабак, нет шансов;
– Балу и Шерхан;
– Такое пузико сладкое;
– Пяточный бой;
– Какая прелесть;
– Небывалая милота! Можно смотреть и смотреть;
– Дети есть дети;
– Хи! Вот это братаны.
Видео, вероятно, снято в либо в зоопарке, либо в центре реабилитации животных. К слову, у нас в Приморье тоже нередко публикуют изображения маленьких зверят. Вот, например, в марте 2023 года центр «Тигр» показал, как выпускал на волю ранее спасенного мишку. А совсем недавно национальный парк «Земля леопарда» опубликовал снимки самого милого леопарденка.
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