«Жестокую схватку» тигренка и медвежонка обсуждают приморцы

Ролик, судя по всему, пошел из Китая.

Невероятной милоты ролик распространяют в социальных сетях Приморья. Судя по всему, кадры «жестокого сражения» между бенгальским тигренком и гималайским белогрудым медвежонком пошли из соседнего Китая. «Комсомольская правда – Владивосток» посмотрела, как земляки отреагировали на видео.

– Ходят слухи, что доказать друг другу ничего не удалось, и они решили стать лучшими друзьями, – написали в одном Telegram-канале.

Мы собрали комментарии жителей края:

– Такие славные зверушковые ребенки;

– Тигр – одной левой, и медведь на лопатках;

– Гималайский против тигра совсем слабак, нет шансов;

– Балу и Шерхан;

– Такое пузико сладкое;

– Пяточный бой;

– Какая прелесть;

– Небывалая милота! Можно смотреть и смотреть;

– Дети есть дети;

– Хи! Вот это братаны.

Видео, вероятно, снято в либо в зоопарке, либо в центре реабилитации животных. К слову, у нас в Приморье тоже нередко публикуют изображения маленьких зверят. Вот, например, в марте 2023 года центр «Тигр» показал, как выпускал на волю ранее спасенного мишку. А совсем недавно национальный парк «Земля леопарда» опубликовал снимки самого милого леопарденка.

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