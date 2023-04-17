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НовостиВладивосток16 апреля 2023 23:55

«Жестокую схватку» тигренка и медвежонка обсуждают приморцы

На самом деле ролик настолько милый, что не умилиться невозможно
Ксения ОРЕХОВА
Ролик, судя по всему, пошел из Китая.

Ролик, судя по всему, пошел из Китая.

Невероятной милоты ролик распространяют в социальных сетях Приморья. Судя по всему, кадры «жестокого сражения» между бенгальским тигренком и гималайским белогрудым медвежонком пошли из соседнего Китая. «Комсомольская правда – Владивосток» посмотрела, как земляки отреагировали на видео.

– Ходят слухи, что доказать друг другу ничего не удалось, и они решили стать лучшими друзьями, – написали в одном Telegram-канале.

Мы собрали комментарии жителей края:

– Такие славные зверушковые ребенки;

– Тигр – одной левой, и медведь на лопатках;

– Гималайский против тигра совсем слабак, нет шансов;

– Балу и Шерхан;

– Такое пузико сладкое;

– Пяточный бой;

– Какая прелесть;

– Небывалая милота! Можно смотреть и смотреть;

– Дети есть дети;

– Хи! Вот это братаны.

Видео, вероятно, снято в либо в зоопарке, либо в центре реабилитации животных. К слову, у нас в Приморье тоже нередко публикуют изображения маленьких зверят. Вот, например, в марте 2023 года центр «Тигр» показал, как выпускал на волю ранее спасенного мишку. А совсем недавно национальный парк «Земля леопарда» опубликовал снимки самого милого леопарденка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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